Trener Enei Zastalu BC Zielona Góra Oliver Vidin: Musimy zrobić swoje, walczyć ponad stan

- Wszyscy trenują i wszystko jest w porządku. Zobaczymy do soboty, jak to będzie wyglądało. Oczywiście ci, co byli chorzy, muszą wejść w trening na spokojnie, bo czuli się słabiej fizycznie. Kilka treningów i to powinno wystarczyć, ale wszystko wyjdzie podczas meczu. Chcę, żeby wszyscy zagrali, ale nie wiemy, co się wydarzy. Przykładowo Przemek Żołnierewicz miał problem na dzień przed ostatnim meczem. Teraz jest już ok, we wtorek był już po pierwszym treningu. Problem pojawia się wtedy, gdy ktoś nie trenował przez miesiąc. Wtedy potrzebujesz aż kilku dni, by dojść do rytmu meczowego.