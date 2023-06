Trzy osoby zatrzymane za atak na policjanta w Lubuskiem. Grożą im wieloletnie wyroki |WIDEO

Do ataku na policjanta doszło w środę (7 czerwca). To wtedy 29-letni mieszkaniec Babimostu, który wiedząc, że atakuje policjanta, zaczął go wyzywać, szarpać, grozić pozbawieniem życia, bić pięściami i kopać.

- Agresywny mężczyzna był pijany – miał w organizmie ponad promil alkoholu, ale to nie usprawiedliwia w żaden sposób jego zachowania. Policjant przyjechał do swojego miejsca zamieszkania z dzieckiem, wysiadł z samochodu i został bez powodu zaatakowany przez 29-latka. Policjant obezwładnił agresora i zadzwonił do Komisariatu Policji w Sulechowie informując o sytuacji - informuje podinsp. Małgorzata Barska z zespołu prasowego KMP w Zielonej Górze.