Ukradł kartony pełne papierosów. Wartość łupu to około 60 tys. zł! Szuka go policja z Zielonej Góry. Może go poznajesz?

Do zdarzenia doszło 6 czerwca o godzinie 9.40 w Zielonej Górze przy ul. Okulickiego. To właśnie wtedy nieustalony sprawca z zaparkowanego samochodu marki Citroen Berlingo dokonał kradzieży kartonów, w których znajdowały się papierosy. Tym samym spowodował straty na co najmniej 60 000 zł.

- Prosimy wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę na zdjęciach o pilny kontakt z komisariatem II Policji w Zielonej Górze przy ul. Szarych Szeregów 8 lub telefoniczny pod numerem 47 795 12 39, lub dyżurnym jednostki pod numerem telefonu 47 7951211 bądź mailowy: komendant.kp2_zgora @go.policja.gov.pl. Zapewniamy anonimowość - informuje podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy KMP w Zielonej Górze.

