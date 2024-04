Tężni w Zielonej Górze przybywa, ale wolelibyśmy, żeby dzieliła je większa odległość

Marzenia o tężni. Pierwszy obiekt w ogrodzie botanicznym

Przez lata, także na łamach „Gazety Lubuskiej” przetoczyła się szeroka dyskusja na temat tego, czy stawiać tężnie, czy też nie. Czytelnicy wskazywali też najlepsze lokalizacje dla tej inwestycji. Najwięcej głosów zebrał park Tysiąclecia. Bo w centrum miasta, więc łatwy dojazd mieliby wszyscy mieszkańcy. Poza tym byłaby ona blisko szpitala. Pacjenci też mogliby skorzystać z jej dobrodziejstwa. Wskazywano też inne miejsca jak choćby kąpielisko w Ochli czy teren między os. Zacisze i os. Leśnym. Budowę tężni zgłaszano jako ważne zadanie do budżetu obywatelskiego, m.in. zrobił to Klub Seniora Relaks, wskazując miejsce w ogrodzie botanicznym. Nie udało się wygrać. Ale z czasem w tym miejscu rzeczywiście stanęła mała tężnia. Wokół niej może zasiąść osiem – dziesięć osób. Tężnia jest oszczędna, bo jak podniesiemy się z siedzenia, za pół minuty przestanie działać. Inteligentne urządzanie wyposażone jest w system telemetryczny, który informuje np. operatora o potrzebie uzupełnienia solanki. W tężni można wdychać solankę z Zabłocia, która jest najbogatsza w minerały i cechuje ją najwyższa zawartość jodu na świecie (dochodzi do 140 miligramów na litr).

Tężnia w Parku Tysiąclecia i na terenie Szpitala Uniwersyteckiego

Ale zielonogórzanie wciąż marzyli o dużej, takiej z prawdziwego zdarzenia. Udało się przy okazji rewitalizacji Parku Tysiąclecia, która kosztowała 15 mln zł, a wykonała ją firma PRO-INFRA z Jerzmanowej. Tężnia zbudowana jest z drzewa modrzewiowego (tężnia solankowa plus pergola inhalacyjna z ławkami po jej obu stronach). Technologia tężni oparta jest o roztwór solanki, krążący w obiegu zamkniętym pomiędzy zbiornikiem na solankę, instalacją pompową tłoczącą solankę do systemu drewnianych rynien. Z rynien poprzez drewniane zawory solanka jest kierowana do koryt solankowych, by równomiernie nawadniać ściany z tarniny. Spływająca po gałązkach tarniny solanka gromadzona jest w niecce dolnej, a następnie transportowana grawitacyjnie do zbiornika na solankę.

Niedaleko, po przejściu przez ulicę, na terenie Szpitala Uniwersyteckiego powstaje trzecia z kolei tężnia. Jest już prawie gotowa. Znajduje się zaraz po wjeździe na teren lecznicy od ul. Zyty. To część toczących się prac związanych z przebudową układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną (koszt 48 mln zł). Obok tężni ma powstać jeszcze plac do gry w bule i pojawi się przy niej jeszcze więcej zieleni. Jeśli roboty będą przebiegać zgodnie z harmonogramem, pacjenci i mieszkańcy będą mogli korzystać z tężni już latem.