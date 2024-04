Unihokej? Grają chłopcy i dziewczyny. Chętnych w Zielonej Górze i Czerwieńsku coraz więcej. Sukcesów też przybywa

Unihokej cieszy się coraz większym zainteresowaniem

- Sześć lat temu wystartowaliśmy z pierwszymi drużynami młodzieżowymi. Dziś jesteśmy jednym z największych klubów w Polsce i cieszymy się z wielu sukcesów, jakie osiągamy – mówi Marcin Karaszewski, trener Uczniowskiego Klubu Unihokeja Chynów Zielona Góra oraz Klubu Sportowego Lokomotiv Czerwieńsk. - Są różne kategorie i poziomy, od przedszkolaków zaczynając. Najważniejsze, by była to dobra zabawa, sprawiała radość i przynosiła wiele pozytywnych rzeczy. Jak podkreśla Mateusz Świątczak, trener unihokeja, uprawianie tego sportu pozwala rozwijać się na wielu płaszczyznach. - Zawodnik rozwija się nie tylko pod względem motoryki, kreatywności, zwinności, ale także uczy bycia w zespole. Bo sukcesy odnosi się tu wyłącznie razem. Drużyna musi być zgrana, musi umieć szybko wymieniać podawania, być zwinna – podkreśla Mateusz Świątczak. - Ostatnio w międzyszkolnych rozgrywkach zdobyliśmy cztery złote medale na poziomie wojewódzkim.

Unihokej popularny w wielu krajów świata

Jak mówią dzieci i młodzież z klubu, unihokej daje wiele frajdy i radości. To sport bezpieczny, sprzęt do gry nie jest drogi, z zasady rywalizacji bardzo proste.

- Mój kolega grał w unihokeja, powiedział, że mogę przyjść zobaczyć, jak wygląda trening. Poszedłem i bardzo mi się spodobało. Jest superancko – mówi Michał, który dziś nie wyobraża sobie tygodnia bez hokeja na trawie, jak nazywa się potocznie ten sport.

Uznaje się, że unihokej powstał prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych lub Szwecji. Początkowo miał być tylko zabawą dla dzieci i dorosłych, miał być namiastką hokeja. Z czasem stał się dyscypliną sportową, popularną w wielu krajach świata. Gracze wyposażeni są w wykonane z tworzywa sztucznego kije do unihokeja, za pomocą których uderzają w charakterystyczną plastikową piłeczkę z dziurami. Zasady są podobne do tych w hokeju na lodzie.

Polski Związek Unihokeja skupia drużyny kobiet, mężczyzn i juniorów, regularnie odbywające się rozgrywki ligowe wzbudzają zainteresowanie osób.