Milky Way w Zielonej Górze. Chcą uwiecznić na zdjęciu niemal setkę mam i udowodnić, że widok kobiety karmiącej jest piękny i naturalny Joanna Niedziela

Kiedy dwie kobiety z pasją wpadną na wspólny pomysł, to z pewnością szykuje się coś niezwykłego. Milky Way to akcja, w której promotorka karmienia piersią i fotografka rodzinna chcą uwiecznić na zdjęciu niemal setkę mam i udowodnić, że widok kobiety karmiącej malucha, nawet w przestrzeni publicznej, jest piękny i naturalny.