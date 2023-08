Uwaga pasażerowie! Awaria sieci trakcyjnej w Lubuskiem. Wstrzymany ruch pociągów!

Uszkodzona sieć trakcyjna

Utrudnienia maja potrwać do południa. Wtedy ruch pociągów powinien zostać przywrócony.

W piątek nad ranem na trasie między Rzepinem a Boczowem doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej.

Trwa czarna seria na torach

Do prawdziwej kumulacji incydentów na polskich torach doszło wczoraj. Były to zderzenia i wykolejenia pociągów, które spowodowały poważne utrudnienia. Pierwszy z wypadków wydarzył się rano w Białymstoku. Tam wykoleił się pociąg jadący do Warszawy, na którego pokładzie znajdowało się około 150 osób. Z torów wypadły trzy pierwsze osie lokomotywy. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. W okolicach południa pod Skierniewicami zderzyły się natomiast dwa pociągi na trasie Warszawa-Łódź. Niedługo później w rejonie przejazdu kolejowego na poznańskiej Starołęce wykoleił się pociąg towarowy.

