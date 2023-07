V Rajd Samochodów Terenowych 4x4 ,,Tropem Sulecha". Ależ to były emocje! Zobacz zdjęcia!

W pierwszym dniu zawodów samochody wystartowały z portu rzecznego w Cigacicach dojeżdżając do Sulechowa, gdzie przed ratuszem miejskim odbył się start honorowy. Była to również prezentacja startujących załóg oraz zaproszenie mieszkańców grodu Sulecha na widowiskowy prolog, który odbył się na poligonie.

Rajd Samochodów Terenowych Tropem Sulecha to ciężkie zmagania na trudnej trasie

Po piaszczystych bezdrożach zawodnicy, na wyznaczonych trasach, w swoich klasach startowych ścigali się starając ,,wykręcić" jak najlepsze czasy przejazdu. Ten dzień dostarczył zawodnikom oraz licznie zebranym kibicom dużo adrenaliny, a zagłuszający ryk samochodowych silników dodawał dodatkowego powera.

Drugi dzień zawodów to już hardcorowe zmagania po bardzo trudnym terenie. Samochody pokonywały bagniste sektory, strome zjazdy, głębokie rowy wypełnione wodą oraz piaszczyste wydmy. Do pokonania odcinków specjalnych już nie wystarczyło dobre auto, ale przede wszystkim wyjątkowe umiejętności kierowcy i pilota. Niejednokrotnie przed pokonaniem przeszkody załoga musiała sprawdzić trasę przejazdu pieszo, aby ustalić linię toru przejazdu samochodu. Ta część wyścigu pokazała, jak trudny jest to rajd. Niestety wiele samochodów nie dojechało do mety. Nie obyło się bez drobnych usterek technicznych po większe awarie, a nawet wywrotki i poważne uszkodzenia.