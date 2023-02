W Falubazie Zielona Góra coraz bardziej czuć zbliżający się nowy sezon żużlowy

Piotr Protasiewicz spotka się z kibicami

Turniej Mistrzostwa Piotra Protasiewicza to impreza, która będzie oficjalnym pożegnaniem ikony Falubazu Zielona Góra z torami. Imprezę zaplanowano na 25 marca. Przypomnijmy, że „Protas” zakończył bogatą, ponad 30-letnią karierę żużlowca po sezonie 2022. Nie zorganizował jednak wtedy turnieju pożegnalnego, ponieważ, jak sam tłumaczył, w Zielonej Górze nie było odpowiedniego klimatu do świętowania. Ostatnimi meczami zawodnika były finałowe starcia w I lidze przeciwko Wilkom Krosno. Falubazowi nie udało się wyjść zwycięsko z tej batalii i z awansu do PGE Ekstraligi cieszyli się rywale.

18 lutego spotkanie z kibicami

Piotr Protasiewicz w tej chwili pełni rolę dyrektora sportowego w zielonogórskim klubie, ale nie zapomina o kibicach. I to właśnie przede wszystkim ze względu na nich postanowił zorganizować szczególny turniej. Mało tego, ze swoimi fanami spotka się przy okazji startu sprzedaży biletów na tę wyjątkową imprezę. Dystrybucja wejściówek (w promocyjnej cenie dla posiadaczy karnetów na sezon 2023) ruszy w najbliższą sobotę o godz. 10.00 w serwisie internetowym biletynafalubaz.pl oraz w stacjonarnym Sklepie Kibica na zielonogórskim stadionie przy ul. Wrocławskiej. I to właśnie tutaj Piotr Protasiewicz spotka się z kibicami w sobotę w godz. 10.00-13.00. Klub razem z byłym zawodnikiem przygotował dla wszystkich fanów niespodzianki. Dodatkowo będzie można kupić okolicznościowe koszulki, na których przedstawione zostały cztery najważniejsze chwile w karierze Piotra Protasiewicza. Tego samego dnia w internetowym sklepie kibica (sklep.falubaz.pl) ruszy przedsprzedaż koszulek w różnych wariantach kolorystycznych. Przedsprzedaż potrwa do 22 lutego, a 1 marca koszulki trafią do sprzedaży otwartej również w stacjonarnym Sklepie Kibica.