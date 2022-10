W Gubinie derby, a w Gorzowie zagra lider. Trwa walka o październikowe zwycięstwo w „Piłkarskich Orłach”

Zbliża się 13. kolejka III ligi, a w niej czeka nas m.in. derbowy pojedynek Cariny Gubin ze Stilonem Gorzów. Przekonamy się również, który z lubuskich snajperów wysunie się na prowadzenie w „Piłkarskich Orłach” przed decydującymi rozstrzygnięciami października.

Emil Drozdowicz rozdzielił zielonogórskie trio

Po trzech kolejkach października w czołówce lubuskiej klasyfikacji „Piłkarskich Orłów” w dalszym ciągu przeważają przedstawiciele Lechii Zielona Góra. Na czoło stawki wysunął się Mateusz Surożyński, który w starciu z Odrą Wodzisław Śląski zaliczył drugiego ligowego hattricka z rzędu, co daje mu aktualnie sześć punktów. Tuż za nim, z jednym „oczkiem” mniej, plasuje się jego klubowy kolega Przemysław Mycan, którego w górę klasyfikacji wywindowały dwa gole zdobyte w meczu z Jagiellonią Białystok. A trzeba pamiętać, że bramki zdobyte na centralnym szczeblu Fortuna Pucharu Polski liczone są podwójnie.

Podium klasyfikacji zamyka z trzema punktami Emil Drozdowicz z Agencja Inwestycyjna Stilonu Gorzów, który w poprzedniej kolejce powiększył swój dorobek o gola zdobytego przeciwko Polonii Nysa. Dzięki temu 36-latek wyprzedził Rafała Ostrowskiego i rozdzielił tym samym trójkę zawodników Lechii.

Drugie derby w Gubinie

W nadchodzącej 13. kolejce zmagań po raz drugi w tym sezonie dojdzie do derbowego spotkania na Stadionie Miejskim w Gubinie. Niemal dwa miesiące temu Carina pokonała 3:0 AstroEnergy Wartę Gorzów, co stanowi ostatnią jak dotąd domową wygraną zespołu Grzegorza Kopernickiego. W sobotę o godzinie 15:00 podejmie on gorzowski Stilon, który jest sąsiadem gubinian w ligowej tabeli. Podopieczni trenera Karola Gliwińskiego ostatnie dwie kolejki mogą zaliczyć do udanych, gdyż dzięki zwycięstwom nad Odrą Wodzisław Śląski i Polonią Nysa zbliżyli się oni do środkowych rejonów tabeli. Pojedynek Cariny ze Stilonem zapowiada się zatem jako jedno z najciekawszych spotkań kolejki.

Warta podejmie lidera

Niełatwa przeprawa czeka w sobotnie południe Wartę Gorzów. Na stadion przy ul. Olimpijskiej przyjedzie Raków II Częstochowa, czyli lider III ligi, grupy III. Co prawda, rezerwy ekstraklasowca po raz ostatni wygrały trzy tygodnie temu, a od tego czasu zanotowały dwa remisy, lecz wciąż pozostają one jedyną niepokonaną drużyną w lidze. Dla zajmującej dziewiątą lokatę Warty będzie to niezwykle trudny rywal, ale zespół Mateusza Konefała pokazał już, że potrafi z takimi wygrywać. Dobry przykład gorzowianie dali 15 października, kiedy na wyjeździe pokonali 3:0 trzeciego w tabeli Górnika II Zabrze. Niemniej na niekorzyść Warty przemawia fakt, że w bieżącej kampanii nie odniosła ona ani jednego zwycięstwa na własnym boisku.

Wyjazd do nieobliczalnego beniaminka

Polonia Nysa po roku nieobecności wróciła do grona III-ligowców i to właśnie z nią w sobotę zmierzy się Lechia Zielona Góra. Zespół z województwa opolskiego nadzwyczaj często gra na własnym boisku (na dwanaście rozegranych spotkań aż dziewięć miało miejsce w Nysie) i jak dotąd mało która drużyna wyjeżdżała stamtąd z łatwymi punktami. Po ostatnich świetnych występach w lidze i Pucharze Polski Lechia jest wyraźnie w gazie, więc to ona będzie faworytem tego spotkania.

