W półfinale play off Stelmet Falubaz Zielona Góra pojedzie z Polonią Bydgoszcz. „Czerwonego dywanu nie będzie"

Jedna zmiana w Falubazie

Sztaby szkoleniowe ustaliły już składy na ten bardzo ważny pojedynek. W ekipie Falubazu niewiele się nie zmieniło w porównaniu do ostatniego meczu z Orłem Łódź. Do jedynej zmiany doszło na pozycji juniora. W spotkaniu z łodzianami ścigał się Fabian Ragus, teraz w składzie jest Nile Tufft.

W jakiej formie będzie junior Polonii?

W awizowanym na mecz w Zielonej Górze zestawieniu Polonii również nie brakuje żadnego z czołowych zawodników. Jedyna niepewność, jaka może towarzyszyć bydgoszczanom, to forma jednego z czołowych zawodników, najlepszego juniora I ligi Wiktora Przyjemskiego. Żużlowiec niemal miesiąc temu miał wypadek na torze. Uraz ręki okazał się uciążliwy i choć młodzieżowiec startował później w zawodach, to musiał korzystać z pomocy lekarskiej. Otoczenie 17-latka zapewnia jednak, że będzie on gotowy do jazdy w półfinale.