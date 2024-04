W Sulechowie o fotel burmistrza walczy dwóch kandydatów. Co chcą zmienić w mieście i gminie?

Wojciech Sołtys - Komitet Wyborczy Wojciecha Sołtysa

Obecny burmistrz sprawuje rządy w Sulechowie od listopada 2018 roku. Ma 47 lat, wyższe wykształcenie (politologia oraz administracja samorządowa) i nie należy do żadnej partii politycznej. Wiodącym hasłem tej kampanii jest „Działając wspólnie, możemy więcej”.

Burmistrz jak i kandydaci na radnych z jego komitetu podkreślają, że ich celem jest jednoczenie sił, aby skuteczniej rozwiązywać problemy i realizować projekty, które mają istotne znaczenie dla mieszkańców gminy Sulechów.

Wojciech Sołtys od początku mówił, że zależy mu na tym, by Sulechów ożywić gospodarczo, bo rozwój gospodarki to rozwój na innych polach. Ważną sprawą dla niego była także edukacja, pomoc społeczna, kultura. Swoimi działaniami pokazał także, jak ważna jest zieleń i ekologia. Za kadencji Sołtysa miasto pozyskało wsparcie finansowe z zewnątrz w wysokości 76 mln zł. Teraz chciałby wykorzystać kolejne unijne rozdania, by zrealizować wiele inwestycji, bo jak sam mówi – do zrobienia jest jeszcze wiele rzeczy. Choćby ułatwienia dla seniorów czy infrastruktura sportowa.