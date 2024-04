Wybory samorządowe 2024. Reakcje w zielonogórskich sztabach | ZDJĘCIA, WIDEO

– Stanowiliśmy grupę ludzi, która przez półtora miesiąca stała się świetną ekipą, grającą z każdym dniem coraz lepiej. To było dla mnie najważniejsze pozytywne doświadczenie – mówi o przebiegu kampanii. Na minus ocenia mało treści i koncentrowanie się kandydatów na przekazach bezosobowych, głównie na bilbordach. Uważa też, że za mało było debat. – Ludzie nie dostali pełnej informacji, nie mówię już o programie, ale o typie charakterologicznym człowieka, który jest w każdym z nas. To, co dobre, jakikolwiek wynik nie będzie, to jest to, mamy takie przekonanie, że w tym ekspresie zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy Jeszcze do godziny 24 przed ciszą wszyscy kleili plakaty w deszczu. To było zjawiskowe. Udało się wokół naszej idei zgromadzić ludzi, którzy to robili całkowicie bezinteresownie – podkreśla Janusz Jasiński. I dodaje, że wcześniej brakowało chętnych do tego, aby próbować doprowadzić do zmiany na stanowisku prezydenta miasta. – Mam nadzieję, że to się w tym roku nam udało. Chociaż, nie wiemy jeszcze, jakie są wyniki – mówi kandydat.