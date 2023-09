W Szprotawie ruszył tajwańsko-chiński tygrys światowej branży motoryzacyjnej

Zakład w Szprotawie to nie jest jedyna inwestycja koncernu Minth. Spółka buduje w Wiechlicach również hotel dla pracowników, który mieści się za zakładem.

Minth Group jest jednym z największych na świecie producentów części motoryzacyjnych dla znanych marek, m.in.: Mercedesa, Porsche, BMW, Audi, Volvo. W Wiechlicach koło Szprotawy produkuje m.in. elementy do aut elektrycznych. Koszt inwestycji to ok. 80 mln euro. W pierwszym etapie ma znaleźć zatrudnienie 500 osób.

Minth ma fabryki na całym świecie: w Chinach, USA, Japonii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach, czy Serbii.