W tym miejscu w Zielonej Górze kierowcy wciąż jeżdżą na pamięć. Można za to słono zapłacić WIDEO

Na ulicach Zielonej Góry. Zdarzenia

Skrzyżowanie ulic Bohaterów Westerplatte z Ułańską w Zielonej Górze to miejsce niedaleko centrum przesiadkowego. Ruch w ciągu dnia jest duży, ale nawet w nocy miało miejsce zderzenie pojazdów w tym miejscu. Ostatnio, do zderzenia dwóch samochodów doszło 23 października rano. Interweniowała straż pożarna, policja oraz pogotowie ratunkowe. W sobotę, 25 września siła uderzenia dwóch samochodów była tak duża, że rozbite auta zatrzymały się w dużej odległości od siebie. Dodatkowo opel ściął jeszcze słup sygnalizacji świetlnej.

Skrzyżowanie w centrum Zielonej Góry. Zmiany w ruchu w centrum miasta

– Wydaje mi się, że to dobra zmiana. Skrzyżowanie pewnie będzie mniej kolizyjne – uważa pan Daniel.

Jednak usłyszeliśmy więcej opinii negatywnych. – Dla mnie to, co zrobili teraz, to mi się nie podoba. Można było dojechać do każdego sklepu czy do PKS-u. A że są wypadki, one wszędzie się zdarzają, nie tylko tutaj. Trzeba tylko uważać, a nie zamykać komuś drogę. Można jechać wprost, a nie można skręcić. Ja tego nie rozumiem – przyznał pan Mietek.