W Zielonej Górze otwarto ponownie sklep Netto po przebudowie!

Co się zmieniło, jakie zmiany zobaczą klienci

Dzięki wykorzystaniu naturalnych materiałów, sklep po przebudowie nawiązuje do stylu skandynawskiego. W tym duchu wdrożone zostały także rozwiązania przyjazne środowisku, takie jak energooszczędne oświetlenie czy szafy chłodnicze z drzwiami, które pozwalają na ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

- Wygoda klientów jest dla nas priorytetem, dlatego wprowadzamy zmiany, które sprawią, że zakupy w naszych sklepach staną się jeszcze przyjemniejsze. Mamy nadzieję, że nowa odsłona sklepu spotka się z pozytywnym odbiorem wśród naszych stałych klientów oraz przyciągnie nowe osoby – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska.

W sklepie zamontowano kasy samoobsługowe, dzięki którym klienci będą mogli szybciej i wygodniej zapłacić za zakupy, oszczędzając czas. Strefa sprzedaży warzyw i owoców została wyposażona w nowe oświetlenie, które ułatwi wybór i pokaże świeżość produktów. Nowością jest także strefa bake off, w której klienci mogą kupić odpieczone na miejscu pieczywo. Do wyboru jest kilka rodzajów chlebów, różne typy bułek, jak również słodkie i słone przekąski: croissanty, waniliowe rurki czy paszteciki z pieczarkami.

Przebudowa sklepu zwiększy także wygodę pracowników, których pomieszczenia socjalne zostały jeszcze lepiej dostosowane do ich potrzeb. - objaśniają przedstawiciele Netto Polska