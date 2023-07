Wciąż niepokonani! Rywale długo prowadzili, ale Enea Falubaz Zielona Góra miał "zabójczą" końcówkę

Enea Falubaz Zielona Góra - Arged Malesa Ostrów Wlkp. 54:36

Piotr Protasiewicz, który na żużlowych torach spędził ponad 30 lat, z pewnością wiedział co mówi, bo ostrowianie już w pierwszym wyścigu zaskoczyli miejscowych. Kapitalnie mecz rozpoczął wspominany Grzegorz Walasek. Za nim jechał Przemysław Pawlicki, ale jeszcze na pierwszym okrążeniu jego motocykl miał awarię i m.in. dlatego goście wygrali podwójnie. W czterech kolejnych wyścigach indywidualnie triumfowali zielonogórzanie, ale nie przełożyło się to na spektakularne zwycięstwa drużynowe – dwa biegi Falubaz wygrał 4:2, a dwa zakończyły się remisem. W tej sytuacji gospodarze jedynie odrobili straty, było 15:15.

Przy remisie 18:18, start do siódmej gonitwy zdecydowanie wygrali miejscowi, ale na drugim łuku pierwszy jechał już Oliver Berntzon. Goniący Szweda Przemysław Pawlicki, rozpoczynając drugie okrążenie, nie opanował jednak motocykla i przewrócił się. Z powtórki został wykluczony, a w niej najszybszy na starcie był Rasmus Jensen, szybko wyprzedził go jednak Oliver Berntzon, goście wygrali 4:2 i w meczu znów prowadzili (22:20).

Ten wyścig, zakończony w nerwowej atmosferze, okazał się wielkim przełomem w meczu. Gonitwa zakończyła się remisem, ale po tym, jak żużlowcy minęli metę doszło do przepychanki między zawodnikami z Ostrowa. Grzegorz Walasek dość impulsywnie starał się wytłumaczyć swojemu koledze z drużyny (juniorowi Jakubowi Krawczykowi), że ten źle robił zajeżdżając mu drogę w trakcie wyścigu. Sędzia zawodów długo analizował zapis wideo i postanowił ukarać Grzegorza Walaska czerwoną kartką, co oznaczało wykluczenie do końca zawodów. To zdarzenie wyraźnie podcięło skrzydła gościom, którzy podwójnie przegrali trzy ostatnie biegi.