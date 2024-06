Wędkarskie zawody wśród młodych wzbudziły wielkie emocje. Nie brakowało ich także na stadionie w Sulechowie

Emocji nie brakowało nad stawem, ale i na stadionie

Strażacy, żołnierze, trampoliny, koszykówka...

Wśród atrakcji znalazły się trampoliny, dmuchane zamki, konkurencje sprawnościowe, plecenie warkoczyków, malowanie twarzy, stoisko wojskowe, wóz strażacki, stoisko do gry w koszykówkę oraz zajęcia z piłką nożną prowadzone przez animatorów. Dodatkowo, odbyło się losowanie atrakcyjnych upominków, a na dzieci czekały słodkości i jabłka. Pogoda sprzyjała znakomitej zabawie, a atmosfera radości i wspólnego świętowania udzieliła się wszystkim obecnym.

Dzień Dziecka w Sulechowie to nie tylko doskonała okazja do rywalizacji sportowej, ale przede wszystkim do wspólnej zabawy i integracji społeczności lokalnej. Dzięki zaangażowaniu organizatorów i wsparciu gminy, najmłodsi mieszkańcy Sulechowa mieli możliwość przeżycia niezapomnianych chwil pełnych radości i uśmiechu.