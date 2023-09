Weekend z tenisem w Zielonej Górze. Zaplanowano trzy imprezy

W sobotę 2 września rozpocznie się również turniej ITF Seniors.

– To jest przedłużenie kariery zawodowej. Co pięć lat mamy nową kategorię. Ludzie bawią się od 30 roku życia do 90 lat. Jest duży potencjał do organizacji takich imprez. Na świecie jest 700-800 podobnych turniejów, gdzie zbierają się ludzie i rywalizują między sobą – mówi dyrektor turnieju Adam Stolmann. Rywalizacja potrwa do środy 6 września.