Wielki łomot! Enea Falubaz Zielona Góra bez litości dla rywali z Rybnika

- Cieszę się, że przyjeżdża do nas klasowa drużyna, z czołówki tabeli pierwszej ligi – mówił przed meczem Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy w zielonogórskim klubie. - Będziemy mieli możliwość zrobienia dobrego testu przed fazą play off. Pojedziemy na ostro, na sto procent, nie będzie kombinowania z oddawaniem biegów. Tym bardziej, że już za tydzień zaczynamy mecze o wszystko [o awans do PGE Ekstraligi – red.]. Mamy świetny zespół, który jedzie dobrze. Fakt, zdarzały się gorsze momenty w niektórych meczach, ale ja wierzę, że nasza drużyna na play offy będzie w optymalnej formie.