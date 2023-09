Winobraniowy Festiwal Szachowy w Zielonej Górze będzie historycznym wydarzeniem

Imprezę zaplanowano na trzy dni (od 22 do 24 wrfześnia), w ośrodku WOSiR-u w Drzonkowie. Główną jej areną będzie hala szermiercza, ale w chętni będą mogli rozegrać partyjkę również w plenerze, w tzw. szachy parkowe. Na piątek 22 września zaplanowana została symultana z arcymistrzem Jerzym Zezulkinem, od godz. 17.00 na 20 szachownicach. Następnie – o godz. 18.30 – rozpoczną się warsztaty szkoleniowe z wieloletnim wykładowcą Akademii Polskiego Związku Szachowego, mistrzem międzynarodowym, Przemysławem Skalikiem.

W sobotę 23 września odbędzie się Turniej Młodych Talentów dla juniorów do lat 14 (rocznik 2009 i młodsi), ale będzie też prowadzona osobna klasyfikacja dla czterech grup wiekowych: do 8, 10, 12 i 14 lat. Zawody, które zostały zgłoszone do klasyfikacji rankingowej FIDE, będą składały się z dziewięciu rund. Początek o godz. 10.00 (tempo gry: 10 minut + 5 sekund na ruch). Godzinę wcześniej rozpocznie się odprawa techniczna.