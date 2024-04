Wiosna, ach to Ty! Kolorowe osiedle w Zielonej Górze. Zobacz i zapomnij o szarości wokół nas

Panią Bożenę spotykamy, gdy fotografuje różowe drzewa.

- Różowy to mój ulubiony kolor, a te drzewa uwielbiam. Czekam co roku aż zakwitną i cieszę się jak dziecko - przyznaje zielonogórzanka. - Wiem, że to śliwy wiśniowe. Sprawdziłam w internecie.