Wschód kontra Zachód Winnego Grodu. Zbliża się pierwszy Zielonogórski Mecz Gwiazd

Skąd pomysł na stworzenie takiego wydarzenia? Wyjaśnia Konrad Komorniczak, organizator meczu i zarazem człowiek odpowiedzialny za marketing w klubie z Przylepu. – Chodziło o to, żeby po pierwsze, ale nie najważniejsze, przypomnieć kibicom, że seniorska piłka nożna wróciła do Przylepu; żeby zrobić trochę zainteresowania B-klasą oraz ogólnie tą piłką poniżej III czy IV ligi, poniżej Lechii Zielona Góra. Ale najważniejsze, żeby znowu skonsolidować środowisko piłkarskie i zrobić na zasadzie trochę podpatrzonej z innych województw taki mecz gwiazd, zabawę w tzw. sezonie ogórkowym, czyli jeszcze w przedbiegach ligi. No i żeby skrócić kibicom oczekiwanie na ligę.