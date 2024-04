Wszystko w rękach Zastalu Zielona Góra. Do utrzymania pozostał już tylko jeden krok

- Zdajemy sobie sprawę, że małymi krokami zbliżamy się do najważniejszego celu, jakim jest utrzymanie. Trzeba postawić kropkę nad „i”. Nieważne, czy utrzymanie okaże się w sobotę, czy w niedzielę po meczu Sokoła. Szykujemy się do spotkania z Czarnymi, jak do każdego innego. Chcielibyśmy udowodnić, że to przedostatnie miejsce w tabeli nie jest do końca dla nas odpowiednie – mówi obrońca Zastalu Marcin Woroniecki.