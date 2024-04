Wybory 2024. W Zielonej Górze będzie druga tura. Kubicki: "Te wyniki to niemiłe zaskoczenie". Pabierowski: "Pokazaliście, że wam zależy"

Dane z 84 na 84 (100 procent) komisji wyborczych:

"Drodzy zielonogórzanie. Są już oficjalne wyniki I tury wyników na Prezydenta. Nie dokonano wyboru Prezydenta, będzie II tura. Będę w niej konkurował z Marcinem Pabierowskim z PO.

Na początek chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy byli na głosowaniu. To bardzo ważne aby uczestniczyć w wielkim święcie demokracji jakim są wybory. Bardzo mocno, szczerze i z całego serca dziękuje Tym wszystkim, którzy poparli moją osobą.

Czy spodziewałem się takich wyników wyborów? Chcecie szczerej jasnej i czytelnej odpowiedzi, bez żadnego ściemniania? Jestem osobą, która jest bardzo emocjonalna i szczera. Oczywiście, że się nie spodziewałem, są dla mnie niemiłym zaskoczeniem, kubłem zimnej lodowatej wody wylanym na głowę, nie sądziłem, że będzie druga tura, że przegram z Marcinem. Taka jest prawda bez żadnego owijania w bawełnę. Co dalej?

Można zrobić dwie rzeczy. Jedna usiąść i zacząć płakać nad rozlanym mlekiem, załamywać ręce, szukać winnych, martwić się tym co się już wydarzyło i nie da się tego cofnąć.

Można też zrobić coś innego, można jak bokser, który wyszedł na ring i w pierwsze rundzie po cisie padł na deski, zejść na przerwę, otrząsną się i … i dalej walczyć. Bo walka jeszcze się nie skończyła, można przegrać rundę ale wygrać trzeba całą batalię. Tak zamierzam zrobić.

Nie będę płakać, nie będę na siłę szukać winnych, sam na pewnie nie jestem bez winy. Oczywiście trzeba wyciągnąć wnioski, dokonać zmian, korekt ale najważniejsze jest aby dalej iść do przodu.

W samorządzie jak w życiu, nie zawsze się wyrywa, czasami są chwilę trudne i złe, ale zawsze po burzy wychodzi słońce. Najważniejsze jest to aby, jak w sporcie otrząsnąć się po ciosie, podnieść się i iść dalej do przodu. Czy czuje się przegranym? Tak przegrałem pierwszą rundę, ale wiem też, że udał nam się zrobić w mieście przez te kilkanaście lat wiele i to już zostanie na zawsze. Zmieniliśmy oblicze miasta z takiego, które z zazdrością patrzyło na Nową Sól. Międzyrzecz czy Gorzów, na miasto dynamicznie się rozwijające.

Na koniec przepraszam wszystkich, których zawiodłem. Proszę Was abyśmy wspólnie razem podjęli walkę o końcowe zwycięstwo.

Zielona Góra to piękne i dumne miasto, zielonogórzanie to wspaniali ludzie, nie raz to udowadniali. Jeszcze raz dziękuje Wam wszystkim za to co było, przed nami jeszcze dużo do zrobienia" - napisał Janusz Kubicki.