Głowa posypana popiołem, otwarcie na problemy mieszkańców. Czy to wystarczy? Kubicki ruszył z kampanią w drugiej turze wyborów

Kobiety chcą przypilnować Janusza Kubickiego

Lena Pilonis, współorganizatorka imprez sportowych i społeczniczka otworzyła konferencję prasową i zabrała głos w imieniu kobiet, które wspierały obecnego prezydenta i startowały do rady miasta, a teraz mimo braku zwycięstwa nadal go wspierają. Uzyskały ok. trzech tysięcy głosów, więc jak tłumaczą, to dało im siłę, aby „przypilnować Janusza Kubickiego”. Zapewniają, że powiedziały mu o swoich oczekiwaniach wobec miasta i chcą czuwać, żeby spełnił swoje obietnice. L. Pilonis przyznała, że jeszcze cztery miesiące temu „jechała na fali opinii, że Janusz Kubicki to buc, który nie kontaktuje się z mieszkańcami”. Nie był to prezydent jej marzeń. Co sprawiło, że zmieniła zdanie i wyrobiła sobie własną opinię? Podkreśla, że sprawił to osobisty kontakt.