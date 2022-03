Wyczekane otwarcie nastąpiło! Przez stary most na Odrze w Cigacicach przejechali pierwsi kierowcy. Zobacz zdjęcia Eliza Gniewek-Juszczak

- Jeżeli żadne usterki nie zostaną stwierdzone, most zostanie oddany do użytku. Już dziś każdy może przejechać lub przejść przez most na drugą stronę Odry - wyjaśnia starostwo powiatowe w Zielonej Górze.