Z nazwy rywale może i są groźni, ale Falubazowi Zielona Góra krzywdy nie zrobią

- Nie do końca tak jest. Przecież potrafili powalczyć na innych torach, wygrali w Gdańsku. To mocno nieobliczalna i doświadczona drużyna, ma kto jechać. Kim Nilsson pod wpływem świetnego występu w Teterow podczas Grand Prix może będzie chciał się pokazać z dobrej strony. Są także Berge czy Huckenback, to moim zdaniem wysoka, europejska półka. Będą mieli się więc żużlowcy Falubazu z kim się pościgać, ale nie jest to przeciwnik, który im zagrozi. Zawodnicy Falubazu będą mieli okazję do podreperowania swojego dorobku punktowego. Może być to ważny start dla juniorów. Akurat oni nie będą mieli łatwo, bo w Landshut startuje niezły Norick Bloedern.