Za kilkadziesiąt sekund jazdy kierowca na ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze dostał mandat na 2 tys. 400 zł i 29 punktów karnych

Na drogach Zielonej Góry. Stracił prawko

Za kierownicą samochodu siedział 20-letni mieszkaniec gminy Nowogród Bobrzański, który prawo jazdy ma zaledwie od roku i 2 miesięcy. Za popełnione w czwartek w ciągu kilku minut wykroczenia otrzymał w sumie 29 punktów karnych – co oznacza, że stracił swoje uprawnienia do kierowania. Starosta powiatu skieruje kierującego na badania psychologiczne i 20-latek będzie musiał ponownie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy.