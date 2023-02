Zobacz, jak zmienia się plac Słowiański w Zielonej Górze. Wiosną będzie tu pięknie

Przypomnijmy, że zawsze to było ważne miejsce w mieście, choć znajdowało się poza murami obronnymi. Dawniej, w XVI wieku, był tu cmentarz i kościół. Później świątynię rozebrano, a nekropolię przeniesiono. Miasto się rozwijało i potrzebny był nowy plac targowy. Miejsce to tętniło życiem i nazwano je Nowym Rynkiem. Później wybudowano szkołę i sąd. Tu odbywały się różne uroczystości. Dziś na placu Słowiańskim znajdziemy sądy, wydział prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego czy czterogwiazdkowy hotel.

Najpierw odnowiony zostanie plac, potem stanie na nim pomnik

Prezydent Janusz Kubicki zapowiadał, że plac Słowiański musi się zmienić. No i nadszedł ten czas. Miasto ogłosiło przetarg na „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra. Zgłosiło się sześć firm, najtańszą ofertę złożyła firma Arman Roboty Ziemne z Żar. Prace potrwają do maja br. Koszt inwestycji to 4.4 mln zł.

- Najpierw odnowimy to miejsce, a potem – jak już zapowiadaliśmy – postawimy pomnik Ofiar Zbrodni Wołyńskiej (koszty pomnika poniesie Instytut Pamięci Narodowej oraz środowiska kresowe - dop, red,) – podkreślał prezydent.