ZAKRĘCENI W LEWO: Nie pastwimy się nad RM Solar Falubazem, ale liczymy na poprawę

Matko Bosko, co to się stanęło – tekst znany ze śmiesznych filmików z YouTube’a, powtarzają od poniedziałku kibice Falubazu. Bo obserwując to, co działo się na zielonogórskim stadionie w meczu z Włókniarzem Częstochowa faktycznie trudno było uwierzyć. Takiego łomotu żużlowcy RM Solar Falubazu na własnym torze nie dostali od 30 lat! W takim samym rozmiarze (31:59) zielonogórzanie ostatnio przegrali u siebie w 1990 roku. Wtedy katem była drużyna z Torunia. „Anioły” wiele lat później też miały patent na to, jak złoić skórę zielonogórzanom na ich terenie. W sezonie 2007 Apator wygrał 57:33, a rok później 58:32. To najdotkliwsze porażki Falubazu w najnowszej historii klubu. Teraz do tego zbioru dołącza rezultat starcia z Włókniarzem. Rzadko, ale jednak takie wstydliwe mecze w ekstralidze zdarzają się. A chyba nie powinny, bo są wizerunkową stratą nie tylko dla poszczególnych zespołów, ale dla całych rozgrywek. W rozpoczętym sezonie mecze do jednej bramki to niestety standard, a to oznacza, że jest wiele do poprawienia, nie tylko w Falubazie.