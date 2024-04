Zastal poskromił warszawskie Dziki! Zielonogórscy koszykarze wygrali w stolicy!

Dziki Warszawa - Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 61:74

Dla Zastalu to szalenie ważne zwycięstwo. Zielonogórzanie toczą heroiczny bój o pozostanie w Orlen Basket Lidze. Po ostatniej porażce z Arką Gdynia we własnej hali nastroje wśród kibiców były dalekie od optymistycznych. Okazało się jeszcze raz, że w tym sezonie Zastal zdecydowanie lepiej gra na parkietach przeciwników. Wystarczy, jeśli wspomnimy, iż była to siódma wygrana w lidze, a piąta odniesiona w hali przeciwnika.