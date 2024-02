Zastal Zielona Góra przed najważniejszymi meczami: Odpocząć, wyleczyć urazy i wrócić do mocnych treningów

– Musimy wrócić do prędkości gry i dzielenia się piłką jak to miało miejsce na początku sezonu – stwierdził David Dedek. - Mieliśmy duże problemy w grudniu i styczniu, gdy przez półtora miesiąca nie mogłem przygotować normalnego treningu „5 na 5” Teraz, gdy będę miał wszystkich zawodników, możemy myśleć o większej intensywności. Będziemy pracowali na pewno nad zmianą sposobu bronienia. Rakocević trochę gorzej funkcjonuje w naszym systemie niż Geoffrey Groselle. To nie są jednak duże różnice i można to wszystko przepracować w ciągu dwóch tygodni.