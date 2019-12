„Zdemolowany" rywal! Koszykarze Stelmetu Enei BC Zielona Góra wygrali dziesiąty mecz z rzędu. Pokonany Trefl Sopot [ZDJĘCIA]

Zanim jednak doszło do „młócki”, sopocianie przez dwie kwarty byli równorzędnym partnerem dla zielonogórzan. Prowadzili niemal przez cały ten czas. Na początku meczu nie dało się oprzeć wrażeniu, że lepiej zorganizowaną grę prowadzili goście. Dobrze ułożony atak, dość agresywna i szczelna obrona sprawiły, że sopocianie szybko uciekli na pięć punktów (11:6). I dopiero po tym zielonogórzanie zaczęli grać dokładniej i znacznie szybciej. No i najważniejsze, uruchomili szwedzkiego snajpera Ludviga Hakansona. Gracz Stelmetu w ciągu dwóch minut trzy razy trafił za trzy punkty, dzięki czemu jego zespół przegrywał już tylko 17:18. Później swoje dobre chwile mieli Ivica Radić i Jarosław Zyskowski. Gospodarze po serii zdobytych punktów prowadzili 24:20. W końcówce tej kwarty trafiał jeszcze Tony Meier, ale goście nie pozostawali dłużni. Po „trójkach” Pawła Leończyka i Carlosa Medlocka był remis 28:28.

Z nieprawdopodobnie inną, zdecydowanie większa energią, weszli w trzecią kwartę zielonogórzanie. Zaczęli jakby murować dostęp do swojego kosza, zdecydowanie też przyspieszyli grę w ataku. Punktowali, to spod kosza, to z dystansu. Joe Thomasson trafił trzy „trójki”, a Ivica Radić swoimi firmowymi akcjami blisko kosza w krótkim czasie zdobył osiem punktów. Sporo trafiali też Jarosław Zyskowski i Marcel Ponitka, a przewaga Stelmetu rosła z minuty na minutę. Na koniec kwarty osiągnęła 20 punktów (84:64). Sopocianie wyraźnie stracili moc, w tej części spotkania miejscowi „zdemolowali” rywala 38:14.