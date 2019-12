ZIELONA GÓRA. Ale wstyd. Ukradł choinkę z dekoracji przy ratuszu. Wpadł dzięki miejskiemu monitoringowi

Ranni kobieta i dziecko. Sprawca skuty kajdankami

Do wypadku doszło w czwartek, 19 grudnia, wieczorem na wjeździe do Tesco na ul. Energetyków. Kierujący busem uderzył w prawidłowo jadącego peugeota. Sprawca został skuty kajdankami. Kobieta i dziecko z peugeota trafili do szpitala.