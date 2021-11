Zielona Góra. Dobre wieści. Ania z Zielonego Wzgórza ma się coraz lepiej. Robi postępy OPRAC.: Leszek Kalinowski

Ania z Zielonej Górze każdego dnia przynosi nie tylko rodzicom wiele radości Archiwum rodzinne państwa Orłowskich Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Takie wiadomości to my lubimy. Cudownie, że możemy Wam przekazać, że mała Ania Orłowska nazywana Anią z Zielonego Wzgórza czuje się coraz lepiej i robi naprawdę duże postępy, co cieszy nie tylko rodziców…