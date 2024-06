Przegląd prasy 27.06.2024 Zielona Góra. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zielonej Góry

Na początku lipca wybrana zostanie nowa Miss Polski. Do rywalizacji o koronę i tytuł najpiękniejszej staną trzydzieści dwie kandydatki reprezentujące wszystkie regiony naszego kraju. W gronie finalistek są też dwie mieszkanki województwa lubuskiego, za które powinniśmy mocno ściskać kciuki!

Do groźnego wypadku doszło w środę, 26 czerwca na jednej z ruchliwszych ulic w mieście. W wyniku zderzenia samochodu osobowego i motocykla obrażenia odniósł kierowca jednośladu.

W Zielonej Górze i całym regionie lubuskim żar leje się z nieba, asfalt topi pod nogami, a w niektórych nasłonecznionych miejscach, ze względu na bardzo gorące powietrze, trudno złapać oddech. Solidne upały, które nawiedziły nasz region, zmuszają, żebyśmy jeszcze bardziej uważali na siebie, bo przy takiej pogodzie łatwo o udar. Co robią mieszkańcy w taki dzień, jak dziś? Uciekają pod kurtyny wodne, wyjeżdżają nad jezioro, kąpieliska lub po prostu zostają w domach. Po co ryzykować? Dbajcie o siebie i swoich bliskich, pamiętajcie też, że właściwe nawodnienie to podstawa.