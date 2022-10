Zielona Góra. To pirat drogowy, nie kierowca! Wyprzedzał "na czołówkę". Mogło dojść do tragedii! |WIDEO

Widząc taką jazdę, trudno znaleźć cenzuralne słowa, by ją opisać, dlatego też zobaczcie to nagranie i oceńcie je sami...

Pirat drogowy szalał na "trasie śmierci"

Do zdarzania doszło na dk 27, na trasie między Zieloną Górą a Nowogrodem Bobrzańskim. Trasa ta nazywana jest "trasą śmierci". Praktycznie nie ma dnia, by nie doszło tu do kolizji, czy wypadku. Nie ma też dnia, by ktoś nie dostrzegł tu tak nieodpowiedzialnego zachowania.