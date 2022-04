Zielona Góra za 10 lat. Bez kolejek do lekarzy, narty na miejscu, autobusy za darmo Leszek Kalinowski

Zielona Góra współcześnie i przed laty. A jaka będzie za 10 lat? O to zapytaliśmy zielonogórzan... Archiwum Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zbigniew Rajche, Mariusz Kpała Zobacz galerię (32 zdjęcia)

Trwają prace na strategią rozwoju miasta. Urzędnicy główkują, analizują, proponują, a my poprosiliśmy zielonogórzan, by zamknęli na chwilę oczy i zobaczyli miasto za 10 lat. Oto co niektórzy z nich zobaczyli.