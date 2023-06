Zielonogórski mistrz kierownicy Igor Waliłko przesiadł się do BMW. Podium było bardzo blisko

- Liczyliśmy na więcej i mieliśmy szansę nawet na zwycięstwo, ale czwarte miejsce w pierwszym wyścigu, do tego po rewelacyjnej walce, to świetne rozpoczęcie sezonu i duży zastrzyk motywacji - mówił Igor Waliłko. - Jechałem na prowadzeniu, gdy na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa, ale po wznowieniu rywalizacji kompletnie nie miałem przyczepności. Samochód bardzo mocno się ślizgał i nie byłem w stanie się bronić. Będziemy to jeszcze dokładnie analizować, ale pierwsze zmiany wprowadziliśmy już następnego dnia. Mając świadomość wyjątkowo dużego zużycia opon zmieniliśmy procedurę ich dogrzewania, ale niestety podczas kwalifikacji nie przyniosło to oczekiwanych efektów. W drugim wyścigu musiałem bardzo ostro walczyć, ale jednocześnie starać się oszczędzać ogumienie na zmianę Kima, który na finiszu także miał spore problemy z przyczepnością. Choć pod względem wyniku czujemy niedosyt, to jednak mamy szóste miejsce w tabeli i zebraliśmy sporo danych, które z pewnością pomogą nam podczas kolejnych wyścigów. Nie mogę się więc doczekać kolejnej rundy.