Zielonogórzanie kapitalnie weszli w sezon. Zdobyli aż 33 medale

18-osobowa kadra zielonogórskiego klubu wzięła udział a Opolskiej Lidze Karate Tradycyjnego. Podopieczni trenera Mirosława Kuciarskiego spisali się znakomicie, zdobyli 33 medale – po 11 złotych, srebrnych i brązowych.

- To niewątpliwie duży sukces naszych zawodników, ponieważ był to pierwszy start „Nidanków” po wakacjach – powiedział Mirosław Kuciarski. - W ośmiu finałach zajmowaliśmy po dwie czołowe lokaty, a w jednym nasi zawodnicy zajęli wszystkie miejsca na podium. Bardzo dobrze spisali się też nasi sędziowie: Bartosz Burzyński, Wiktoria Warzecha, Tomasz Rudkiewicz, Maciej Florek i Maja Trubiłowicz. Turniej w Głuchołazach był ostatnim sprawdzianem przed mistrzostwami Europy, które 6 października rozpoczną się we włoskim Rimini.