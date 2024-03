Zielonogórzanin Kamil Kasperczak znakomicie walczy o wyjazd na igrzyska olimpijskie

Pięcioboista tak na Facebooku skomentował swój sukces:

„Zdobyłem swój pierwszy medal Pucharu Świata seniorów. Do teraz nie mogę w to uwierzyć, dokonałem ogromnego sukcesu. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim trenerom, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Całej opiece medycznej i najbardziej człowiekowi, który był tam ze mną nie tylko jako fizjo, ale najważniejsze jako przyjaciel i wsparcie – Patryk Przerywacz. Pani psycholog za jak na razie krótką, ale skuteczną współpracę (Joanna Kubicka-Jakuczun). I mojej całej rodzince oraz dziewczynie Natalii Dominiak, która jest ze mną w tych najtrudniejszych momentach i wie jak dużo pracy włożyłem w ten sukces. To nie brązowy medal jest w tym wszystkim najważniejszy tylko ilość zdobytych punktów do rankingu olimpijskiego. Jest to duży krok w stronę kwalifikacji, ale jest jeszcze dużo startów, żeby pokazać na co mnie stać w tym sezonie. Bardzo chciałbym podziękować drużynie mistrzów Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego za wsparcie na drodze do igrzysk”.