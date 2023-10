ZKS Palmiarnia Zielona Góra ambitnie „bije się” o pozostanie w elicie. Wreszcie jest zwycięstwo!

To był mecz, który może mieć wpływ na to, kto zostanie w elicie. Gdańszczanie mają szeroki skład, widać po sile zespołu. Rzadko kogo stać na to, by ściągać Koreańczyka tylko na jedną grę - powiedział po meczu Lucjan Błaszczyk. - Byliśmy blisko, Mateusz Zalewski mógł wygrać drugą grę. Zabrakło pewnie trochę doświadczenia, bo Mateusz trochę nam urósł i musi popracować nad fizycznością.