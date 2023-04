ZKS Palmiarnia Zielona Góra: Utrzymali się w elicie, stawiają na młodzież

Przed sezonem skazywani na spadek

Przypomnijmy, przed rozpoczęciem sezonu ZKS Palmiarnia miał poprzeczkę postawioną bardzo wysoko. Zielonogórzanie dysponowali młodą kadrą i najniższym budżetem w lidze, sięgającym kilkuset tysięcy złotych. W wyniku reorganizacji rozgrywek z Superligą miały pożegnać się aż cztery zespoły. Zdaniem fachowców ZKS Palmiarnia skazany był „na pożarcie”. A tymczasem młoda zielonogórska ekipa spisała się znakomicie. Nie tylko pozostała w elicie, ale była o krok od awansu do play off i walki o medale, brakło naprawdę bardzo niewiele.

Do play off zabrakło tylko seta

– Olimpia musiała dokonać niemożliwego, ale na nieszczęście dla nas im się to udało. Przez to trafiliśmy do grupy spadkowej – powiedział trener ZKS-u Lucjan Błaszczyk.

- Byliśmy dwa razy w tym sezonie pewni play offów. W drugiej części sezonu przegraliśmy jeden z sześciu meczów. Zabrakło nam jednego seta, ale pamiętajmy, że celem było utrzymanie – dodał trener ZKS-u. - To było arcytrudne, bo cztery drużyny spadały. Stało się tak, że poza Politechniką Rzeszowską spadły trzy bardzo silne zespoły naszpikowane gwiazdami z Polski i zza granicy. My daliśmy radę i to jest olbrzymi sukces tej młodej drużyny i do tego z budżetem pierwszoligowym.

Błyszczała gwiazda z Japonii

Prawdziwym strzałem w dziesiątkę był transfer Taiseia Matsushity. Japończyk, choć nie był reprezentantem swojego kraju, grał jak z nut. Wygrał w Superlidze 15 pojedynków, doznając jedynie trzech porażek. – Nie ma go na światowych listach, ale udało mi się przez moje kontakty do niego dotrzeć i go przekonać, by zagrał dla nas. To był nasz najjaśniejszy punkt i jeden z lepszych zawodników w rozgrywkach – mówił Lucjan Błaszczyk.