Złamana ręka żużlowca Enei Falubazu! Zielonogórzanie ponownie osłabieni

Przypomnijmy, że do feralnego zdarzenia doszło w trakcie zaległego meczu I ligi, który dla zielonogórzan był pierwszym w tym sezonie spotkaniem o punkty. Falubaz wygrał zdecydowanie (52:38), ale niestety na jakiś czas stracił jednego z zawodników. W trzecim wyścigu, na wejściu w drugi łuk przeszarżował Wiktor Trofimow. Jego motocykl wjechał na bardziej przyczepny kawałek toru i nabrał dodatkowej prędkości. Zawodnik „skosił” kolegę z drużyny Krzysztofa Buczkowskiego, zahaczył o będącego przed nim Krystiana Pieszczka i z dużym impetem uderzył w bandę okalającą tor. Wiktor Trofimow stracił na jakiś czas przytomność, ale jeszcze w kartce, którą zjeżdżał z toru oświadczył, że chciałby kontynuować udział w zawodach. Lekarz oczywiście nie wyraził na to zgody.

Żużlowiec został odwieziony do szpitala na badania, gdzie stwierdzono złamanie kości ramienia prawej ręki. Jak informuje serwis Falubaz.com, niespełna 24-letni zawodnik „w najbliższym czasie przejdzie zabieg, a następnie rozpocznie rehabilitację. Z pewnością czeka go przerwa w startach, co oznacza poważne osłabienie zielonogórskiej drużyny”.