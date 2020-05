Zmarł Mirosław Daszkiewicz. Był legenda polskiej kulturystyki. Miał 60 lat

- Ja miałem 14 lat, a Mirek 17 lat - wspomina Jerzy Szpajchler , sąsiad Mirka z ul. Dworcowej. - Wpadła nam w ręce amerykańska gazeta o kulturystyce. Nie znaliśmy języka angielskiego, ale zdjęcia nas zafascynowały. Zaczęliśmy szukać informacji na ten temat Przeglądzie Sportowym i w Żołnierzu Polskim na ostatniej stronie. Tam były informacje o kulturystyce. Potem zaczęliśmy robić własnoręcznie ciężary. Jeden z pierwszych był z koła z drezyny, ale się nie sprawdził, bo paląk był bardzo gruby i trudno było go objąć dłońmi. Sztangę zrobiliśmy za pomocą betonu w wiaderkach i zatopionej w betonie rury. Ćwiczyliśmy w piwnicy naszego domu przy ul. Dworcowej. Po jakimś czasie okazało się, że inni chłopcy nie mają serca do sportu. Tylko Mirek miał upór i determinację.

Mirosław Daszkiewicz pracował w żagańskiej fabryce zamrażarek

Jako młody człowiek pracował w dawnym Zamexie (o historii zakładu pisaliśmy na naszym portalu), ale jego przełożeni nie chcieli zwalniać go na zawody. To nie zniechęciło Mirka. Nie poddawał się i ćwiczył nawet podczas przerw śniadaniowych. Podciągał się na drążku, podnosił ciężarki. W osiągnięciu szczytu formy i kariery pomógł mu wyjazd do Lubina i zapisanie się do klubu Tridon.

Dogonił Arnolda Schwarzeneggera

Dzięki swojemu uporowi i wsparciu został wielokrotnym mistrzem Polski, finalistą mistrzostw Europy, pierwszym Polakiem, który zdobył tytuł Mister Uniwersum w kulturystyce. Największy rozkwit kariery Mirosława Daszkiewicza przypadła na lata 90. XX wieku. Jako jedyny Polak wziął udział w prestiżowych zawodach Mister Olympia. Zajął 16. miejsce na świecie, co było ogromnym sukcesem. Kilkanaście razy z rzędu ten tytuł zdobywał Arnold Schwarzenegger. Po zakończeniu aktywnej kariery sportowej zajął się prowadzeniem siłowni w Żaganiu i trenowaniem innych.