Zobaczcie, jak prezentowały się żużlowe gwiazdy na Gali PGE Ekstraligi. Bartosz Zmarzlik z ósmym „Szczakielem”

- Ktoś może powiedzieć, że znudziło mi się już zdobywanie „Szczakieli”, a tak nie jest, bo każdy rok jest inny – powiedział Bartosz Zmarzlik. – Dla mnie sezon kończy się w grudniu, a kolejny zaczyna w styczniu. Cały mój team i ja, który od siebie dużo wymagam, pracujemy ciężko na kolejne dobre wyniki. Wiem, że czasem cierpi na tym moja żona i syn, bo bardzo często mnie nie ma w domu. Ale wspierają mnie bardzo mocno, a je staram się za to odpłacić jak najlepszą jazdą, bo wszyscy wiemy, że kocham to robić, kocham wygrywać. Dziękuję bardzo, że mogę odebrać tę nagrodę po raz ósmy, bo jest to dla mnie naprawdę wielka przyjemność.