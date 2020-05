Żołnierze z Sulechowa lecą do Afganistanu. Uroczyste, ale symboliczne pożegnanie

Będziemy czekać na powrót, mam nadzieję, w innych okolicznościach

Z życzeniami do żołnierzy zwrócił się również burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys,

- Życzę wam , aby w tej misji, która jest przed wami, dopisywało wam żołnierskie szczęście. Jestem pewien, że jesteście doskonale przygotowani do wypełniania zadań mandatowych w rejonie waszych działań - podkreślił burmistrz Wojciech Sołtys. - Zapewniam was już dzisiaj z tego miejsca, że społeczność gminy Sulechów będzie z wami i będzie o was pamiętać. Składam przed wami deklarację, że czekamy na wasz powrót, aby powitać was już w innych okolicznościach i w miejscu dla mieszkańców gminy bardzo szczególnym - na Placu Ratuszowym. Życzę wam, aby ta misja była dla was bagażem wielu doświadczeń i kolejną ścieżką w zawodowej karierze, abyście wszyscy w pełni zdrowia powrócili na sulechowską ziemię. Jestem dumny, że wraz z wami pojedzie w rejon misji flaga gminy Sulechów jako symbol lokalnego patriotyzmu oraz przywiązania tradycji pułku z regionem.