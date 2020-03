Żużlowcy Falubazu trenowali w Chorwacji. Pamiętacie, jak wygonił ich śnieg

Żużlowcy Falubazu Zielona Góra są po pierwszym treningu na torze przed sezonem 2020. Próbne kółka kręcili w Opolu, bo ich tor jeszcze nie nadaje się do jazdy. Tak jest w większości żużlowych miast mimo, że kończąca się zima ma łagodny przebieg. Dlatego zawodnicy szukają też suchych miejsc za granicą. Tak dzieje się od lat. Dotyczy to m.in. indywidualnych decyzji zawodników, ale zdarza się też, że kluby organizują swoim ekipom specjalne zgrupowania. Tak było m.in. kiedyś w Falubazie. Dokładnie dziesięć lat temu zielonogórzanie wybrali się na pierwsze treningi do Goričan, bo na ich torze leżał śnieg. Do Chorwacji pojechali z myślą o treningach w ciepłym klimacie. Tymczasem na południe Europy niespodziewanie wróciła zima. Po dwóch dniach treningów w przenikliwym zimnie, żużlowców z Chorwacji wygoniły opady śniegu. Obejrzyjcie archiwalne zdjęcia z treningów Falubazu w Goričan w marcu 2010 roku >>>>

Cezary Konarski