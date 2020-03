Żużlowcy Falubazu trenują! Jeździli na torze w Opolu

Zespół Falubazu planował, że po powrocie ze zgrupowania w Świnoujściu, już w pierwszym tygodniu marca będzie mógł rozpocząć treningi na motocyklach żużlowych. Mówiło się o szukaniu suchych torów poza Zieloną Górą. W grę wchodził nawet wyjazd zagraniczny, m.in. do słowackiej Žarnovicy. Tymczasem pogoda nie dawała możliwości do treningów w mieście Martina Vaculika, lidera Falubazu. Ale okazja do pierwszych jazd nadarzyła się zdecydowanie bliżej. Do Opola pojechali niemal wszyscy zawodnicy z podstawowego składu ekstraligowej drużyny: Piotr Protasiewicz, Patryk Dudek, Martin Vaculik, Antonio Lindbäck, Sebastian Niedźwiedź, Jan Kvech, Mateusz Tonder, Damian Pawliczak, Jakub Osyczka.